Ongi käes! Advendiaeg algab selle nädalalõpuga. Kuid ühes sellega aasta kõige pidudetihedam kuu, kus üks ball, vastuvõtt ja pidu hingab teisele kuklasse ja tundub, et mitte midagi selga panna ei ole! Tuleb tuttav ette? Siit saad hea idee.

Midagi ju on, aga...

Esimene häda, mis pidudeks valmistudes riietumise raskeks teeb, on kleitide kurikaval komme kapis seistes kokku tõmbuda. Aasta eest paras olnud litterkleit näeb selga sikutades välja nagu vorstinahk? No minu puhul on see küll nii! Ärge katsugegi vihjata nendele veiniklaasidele, juustuvaagnatele ja sefiiridele, mis vahepealsel ajal mu hammaste taha kadusid. Mitte mina pole paks, vaid kleit muutus peenemaks!

Teine häda peitub selles, et – tunnistame me seda või mitte – ka rõivastel on emotsionaalne väärtus...