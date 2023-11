Paratamatult hakkas vaimne tervis halvenema ning keskkoolis maandus ta söömishäirete tõttu arstikabinetti. «Üks hetk on mulle tõesti meelde jäänud. Arst vaatas mulle silma ja ütles, et kui ma sööma ei hakka, siis põletab maohape limaskesta augud sisse. Aga kui sa hoolid vaid kõhnusest, siis sellised asjad lihtsalt ei huvita sind. Ma oleksin pidanud teadma, et see oli problemaatiline mõtteviis, kuid ma olin noor ega hoolinud sellest. Tahtsin üle kõige olla kõhn,» rääkis Marks.