Salanipp, mis muudab iga naise uskumatult seksikaks

Lisaks filmides ja seriaalides näitlemisele on Sheila Kelley täna tuntud ka kui postitantsuõpetuse looja ja naiseliku liikumise koolitaja. Tema loodud naiseliku liikumise praktikaid, mille ta on kirja pannud 2003. aastal ilmunud raamatusse «The S Factor: Strip Workouts for Every Woman» ning jaganud ka Oprah’ jutusaates, järgivad tänaseks tuhanded naised, kes soovivad oma naiseliku poolega sügavamat sidet luua. Siiski on postitants Kelley sõnul ainult vahend oma seksikuse väljendamiseks – tegelik töö tuleb ära teha iseendaga. Erootiline liikumine väljendub Kelley sõnul iga naise kehas erinevalt ning seega saab igaüks selleni jõuda vaid iseennast tundma õppides.