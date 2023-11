Naise mure: minu viieaastase tütre sõber näeb vaime, aga see pole veel kõik

«Minu viieaastase tütre sõber ütleb, et ta kuuleb vaime ja kummitusi. Kui ta meie juurde mängima tuleb, kardab ta teise tuppa minna: «Keegi on akna taga.» Aga see pole kõige hullem, vahel ma kuulen teda «kummitustega» rääkimas. Äkki peaks last spetsialistile näitama? Aga kuidas sellest tema emale rääkida? Kas see kummituste teema võib ka minu tütrele kuidagi kahjulik olla?» küsib naine Redditis.