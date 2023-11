Eesti moemaailma tipptegija Tiina Talumees tähistas suurejoonelise galaga oma loometee 25 aasta juubelit. See pidu oli suurem kui elu, kõike oli topelt! Lavale toodi kaks kollektsiooni, moegeeniuse must ja valge ehtekollektsioon ja lisaks võib nüüd iga kaunitar kahe saatjaga ballile minna. Sest nii on moes!