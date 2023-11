Me kipume kahetsema täpselt seda, mida me kunagi teinud pole. Kas see tähendab, et peate ütlema jah igale uuele võimalusele? Muidugi mitte. Aga kui sa oled kogu elu millestki unistanud ja uks on selle võimaluse ees suletud olnud, siis ära ignoreeri hetke, mil see veidi avaneb.