Psühhiaater Andres Lehtmets: just see takistab Eesti meestel suhte loomist

Lehtmets märkis, et vaimsete häirete taust on nii geneetiline kui ka sotsiaalne. «Geneetilist poolt me muuta ei saa, küll aga saab muuta sotsiaalset keskkonda. Oluline on tervete eluviiside propageerimine ning kogukonna kokkuhoidlikkus. Tugev kogukondlik side aitab elus väga palju. Ja kolmandaks: võiksime rohkem uhked olla enda üle.»

Kaitseväe Peastaabi ülem kindralmajor Enno Mõts: On austusväärne, kui mees ei suru naisele lapsesaamist peale

Enno Mõts rääkis, et igal mehel on anne ja pärand, mida maailmale anda. «Ma ei ole valdkonna spetsialist, mu arvamus on subjektiivne. Meie ühiskonnas on pere täna võrdväärse otsustamise õigusega, aga naise vaev on lapse saamisel siiski suurem. On austusväärne, kui mees ei suru peale naisele laste saamist. Fraas «kas peaks tundma vastutust?» kõlaks nagu etteheide – seal on vihje, nagu midagi on jäänud tegemata. Sunduslikkus pole meie väärtushoiak. Kõik saavad aru, et sundus, kohustus ega häbi pole tervislik põhjus laste saamiseks. Oluline küsimus on teadlik valik laste saamiseks ja siin on meil väärtusruum paigast ära, sest laste saamist nähakse (ma üldistan) takistuse ja koormana nii reisimisel kui karjääri tegemisel. Seda nihkes väärtusruumi klantsitakse petulausega, et last ei saa tuua enne siia ilma, kui pole tagatud tema majanduslikku heaolu.»