ISAKS OLEMINE ⟩ Lauri Hussar: pojaga Pirita jõel risus sõudes ma mõtlesin küll, et...

Lauri Hussari ettekanne kandis pealkirja «Kas edukus vähendab hirmu isaks saamise ees?», kus ta märkis, et edukate inimeste jaoks on aeg kõige suurem valuuta ning tuleb hakkama saada olukorras kus, olles ise väga hõivatud, pead pühendama aega perele, personaalselt igale lapsele ja abikaasale, vanematele, sõpradele.

«Minu lapsed on olnud siin minu kõige suuremad õpetajad. Laps õpetab tohutult hästi aja planeerimist—hommikud algavad vara ja ratsionaalselt, laps õpetab struktureeritumat päevakava koostamist ja ka rohkem aega hindama. Loomulikult tuleb teha korrektiive oma senistes tegemistes. Aga see hind on põhjendatud – lapsed pakuvad väga palju uut ja põnevat ning mõistliku planeerimise korral on kõik võimalik.»

Hussari jaoks on kiires elutempos toeks olnud traditsioonid, millest kinnipidamist ta peab tähtsaks ja püüab neid mitte murda. «Näiteks pojaga on mul traditsioon, et käime igal aastal kaks korda kanuumatkal. Esimest korda kuueaastase lapsega Pirita jõel risus sõudes ma mõtlesin küll, et isegi Kaitseväe õppustel pole nii raske olnud – aga minu poeg ütles, et tema sõidaks küll edasi. See traditsioon on olnud püsiv, kus oleme saanud olla kahekesi, vahetada mõtteid ja arutada, et mida veel koos võiks teha,» selgitas Hussar.