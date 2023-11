NOORTELE ⟩ Täiskasvanute maailma ei pea minema nii, et saad kohe telliskiviga vastu pead

Olen mõistnud, et meie noored 14 - 19 aastased on ühelt poolt juba väga teadlikud. Teisalt on nad nii avatud võtmaks vastu erinevaid päris elu kogemusi, mida paljuski koolides ei jagata. Kahjuks. Seda elulähedust ja terviklikkust koolihariduses me omalt poolt ka toetame, et mitteformaalne haridus toetaks koolis õpitut ja süsteemseid raame.

Peame oluliseks, et noored saaksid ennast teadlikumalt ette valmistada oluliste otsuste tegemisel ning iseenda elu juhtida. Toomas Laigu

Konverentsi eesmärk on mõjutada noorte arvamust, mõttelaadi ja nägemust elust ja sellest kuidas asjad toimivad. Meie vaatleme teemasid: Kuidas elada tervemalt, teadlikumalt ja harmoonilisemalt? Kuidas iseennast sügavuti vastu võtta ja tundma õppida? Need teemad on noortele olulised ja just neid me oma aruteludes esinejatega ka puudutame.

Selle aastane teema on «Kuidas oma elu juhtida?» See avab hästi ühiskonnas levivat sügavat teemat noorte jaoks - kas me elame iseendale ning kes juhib meie mängu? Kuidas oma elu ise juhtida ning millist vastutust peab iga noor ise võtma?