Uuringud näitavad, et sõprusel on palju kasutegureid: see tõstab enesehinnangut, leevendab ärevust ja mõjub üleüldiselt tervisele hästi. Üksindus aga põhjustab nigelat vaimset tervist ja suurendab dementsuse, südamehaiguste ja insuldi riski.