Tauriin on inimese organismis enim leiduv aminohape, mida saadakse toiduga peamiselt loomset päritolu toiduainetest nagu veiseliha, merekarbid ja piimatooted. Samuti on see sageli energiajookide koostisosaks. See on oluline aju, südame, sapipõie, silmade ja veresoonkonna normaalsel funktsioneerimisel. Teaduslikud avastused on nüüd leidnud, et sel on on potentsiaali pikendada ka eluiga.