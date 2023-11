SUHTESALADUS PALJASTATUD ⟩ Armusin hetkega – sest mees on mu isa täpne koopia!

«Mõnes mõttes oleme lapsepõlves kõik erineval positsioonil. Mõnes peres toetatakse väga ise hakkama saamist ja kiindumussuhe on tervislik, mõnes peres on teine äärmus ja laps on täiesti üksi. Skaala üks äärmus on justkui väga turvaline, teine on väga ebaturvaline keskkond.» Anneli enda kogemusele tugineva teooria kohaselt asetseme me kõik kuskil punktis väärtuslikkus-väärtusetus skaalal. See tuleneb meie fundamentaalsest vajadusest olla keegi. Olla hea vanem, laps, pereliige või töökaaslane. Vajame kõik tunnustust, kiitust, valideerimist, ajame väärtust taga igas mõttes.

Väärtusetus on meie kõige pimedam ja sügavam nurk – see on kõige hirmutavam meie alateadvuse jaoks. Vastavalt sellele, kust me tuleme, on meie vajadused erinevad. Kui minapilt on väga katki, siis inimene vajab ilmselgelt kinnitust ja turvatunnet kordades rohkem kui see, kes on turvalisest keskkonnast pärit. Ja kui need vajadused ei saa täidetud (tihti vaatame selles asjus just oma partneri poole), kogeme väärtusetusetunnet, alaväärsust, häbi või muid vastikuid emotsioone, mida surume kohe alateadlikult sügavale enda sisse. Konfliktis partneriga on meie automaatselt käivituvad mehhanismid erinevad: mõni meist tõmbub eemale, mõni saab asjade arutamisest ja rääkimisest abi, vahel muidugi ka hoogu juurde. Aga asjade juurpõhjus – emotsionaalne valu – on pea alati sama, mis tähendab, et me ei olegi päeva lõpuks nii erinevad.