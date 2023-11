NAISTEJUTUD ⟩ Kõige tähtsam suhe, mis määrab su eneseusu ja selle, kas suhted õnnestuvad või teevad haiget

Eeva-Liisa Vahtra. Foto: Kristina Herodes

Miks mu suhted ei toimi?

Eeva-Liisa on veendunud, et ka siin on võti suhtes oma emaga. Kui sa ei suuda ennast armastada ega usaldada, on väga keeruline luua toimivat ja lähedast suhet. Kuid just suhe emaga on kullast võtmeke, mis avab meie probleemide tuuma. Kui otsime, miks me mõne asjaga kogeme nii suurt ja teravat valu, et reageerime üle, siis on tihtipeale kasutu tegeleda reaktsiooniga ja seda maha suruda: reageeri vähem! See ei toimi või toimib lühikest aega. Tark oleks vaadata, kust see tugev valu alguse saab.

Miks me loome just teatud laadi suhteid ja väldime teistlaadi suhteid? Miks me mõne koha peale teeme endale uuesti ja uuesti haiget, kui me seda tegelikult ei soovi? Selle põhjus võib olla olukord lapsepõlvest, suhe oma emaga, mis siiamaani lahendust otsib. Uus kogemus teeb aina enam haiget, aga samuti avaneb võimalus mõista ja leida lahendus.