NAISTEJUTUD ⟩ «Haige olla - see oli ainus viis saada pisutki armastust. Aga ema sai aru ja karistas veel rohkem...»

Lapsed on targad

Lapsi ei pea õpetama. Nad on hoopis meile imelised õpetajad – nad on väga avatud, vaatavad maailma uudishimu ja kirega, hinnanguvabalt. See on vaade, mis täiskasvanuna tihtipeale kaob. Lapsed on erakordne eeskuju meile. Maailmas kogeb harva sellist täielikku südame avatust, nagu me kogeme oma laste puhul. Ja kelle väikesi siiraid südameid me paraku sageli haavame ja sulguma sunnime...

Lastelt võiks omaks võtta oskust vaadata elu avatud silmadega: ahhaa, see on nii. Keegi ei oota, et me annaksime sellele igal hetkel hinnanguid.

Ja lapse siirus ja avatus saab esimese mõra. Ta ei saa aru, mis ta valesti tegi. Ta ei ütle ju, et see nina on hea või halb, ilus või kole. Ta lihtsalt näeb, et see nina on seal, tädi küljes, miks seda ei tohi öelda? Lisaks sellele, et me õpetame, et ausus on halb, õpetame nii käitudes, et see viis, kuidas sa maailma märkad, on vale. Laps hakkab kahtlema enda tajudes.