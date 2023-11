PALJU ÕNNE, DIIVA! ⟩ Merle Palmiste üllatas oma sünnipäeva puhul millegagi, mida ta kunagi varem pole teinud

«See lõhn on isegi veelgi rohkem kui Merle Palmiste signatuurparfüüm,» kirjeldab Tony Veiler. «See on parfüüm, milles sisaldub diivalikkus igale naisele. Merle on oma olemuselt tõeline diiva, ta on selleks sündinud. Ja ta on niivõrd eriline naine! Mõistsin, et raske on luua aroomi naisele, kellel on nii palju tiitleid, annet, sära ja ilu. Ja samas suur annus eneseirooniat ja huumorimeelt. Me tahtsime, et see lõhn aktiveeriks igas naises tema diivaliku loomuse. Et ta saaks minna läbi selle raske halli päeva säravana, oma väärtust tunnetades ja ikkagi hetke ilu nautides.»