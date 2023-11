NAPP PÄÄSEMINE ⟩ Juuksed mustaks värvinud naine oleks peaaegu ära surnud

Toona 18-aastane Velaye külastas Prantsusmaal sugulasi, kui talle äkitsi tuli idee, et võiks koju Inglismaale Nottinghamisse minna uue soenguga. Mõeldud, tehtud. Järgmisel päeval pärast salongiskäiku läks ta koju ning tundis end lennukis kui tules. «Kõigil teistel lennul oli külm, aga ma higistasin. Ja see oli alles algus. Järgmisel hommikul ärkasin mädast läbiimbunud padjal, see oli vastik,» rääkis ta. Tema peanahal olid villid, mistõttu läks ta arstile. Sümptomite vähendamiseks kästi tal võtta antihistamiine.