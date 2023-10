Enam ei ole kiilanev pealagi vaid meeste mure, vaid ka naised kurdavad üha enam, et juuksed ei taha peas püsida. Kõige enam süüdistatakse naiste kiilanemises stressi. See on ka väga loogiline, sest kui keha on pinges, siis on ka peanahk kui trumminahk. Enda stressitaset on väga lihtne testida – kraba endal kahe käega peast kinni ja vaata, kas sul õnnestub oma peanahka liigutada. Kuid kahtlemata on naiste juuste väljalangemisel teisigi põhjuseid, nagu läbipõetud haigused, ravimid, toitainete üleküllus või puudus, eluviis. Sellest kõigest räägib lähemalt koolitaja ja vanemjuuksur Kaja Seppel.

Kui märkad, et juukseid tuleb äkitselt korraga palju peast, ei tähenda see ilmtingimata, et midagi on valesti. «Kui me sünnime, siis on meil teatud arv juuksefolliikuleid peas – ja üldse kogu kehal. See on ekslik, kui Instagramis keegi ütleb, et söö seda, siis su juuksed muutuvad sada korda paksemaks. Juuksefolliikuleid juurde ei teki,» selgitas Seppel. «Igal juuksekarval on oma kasvufaas, mis kestab kaks kuni seitse aastat. Kui palju juukseid on ühevanused, siis nende elutsükkel lõpeb korraga ja nad tulevad peast ära. Samas tuleb sellest juuksesibulast kohe uus karv välja. See on täiesti loomulik nähe ja kui klient tuleb murega, et tal tuleb palju juukseid ära, siis sageli tal ongi hulga juuksekarvade elutsükkel korraga läbi saanud. See on täiesti normaalne, kui juukseid kammides jääb harjale karvu, sest juukseid langeb välja 50–100 tükki päevas.»