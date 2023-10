Traagiliselt abikaasa kaotanud eestlanna leidis uue armastuse: ma ei tahtnud rohkem üksinda nukrutseda

On levinud arusaam, et tutvumisäpid on ainult noortele inimestele, ent see ei pea paika! Eesti tuntuima tutvumisportaali tagasiside näitab, et endale on kaaslase leidnud 26–69-aastased kasutajad.

Seekord jagatakse MeetnFly lehel Gea ja Aini tutvumislugu. Gea lugu algab natukene kurva noodiga. Nimelt kaotas ta kahe aasta eest oma armastatud abikaasa, kellega nad olid koos 28 aastat ning kasvatanud üles ka lapsed. Kui Gea oli oma leinamised ära leinanud ja traagilisest sündmusest toibunud, otsustas ta, et aitab — ta ei taha rohkem üksinda nukrutseda!

Kuid siis tekkisid Geal küsimused: kust see hea kaaslane siis õigupoolest tulema peaks? Enda kodulinnast? Mõnelt ürituselt? Internetist? Kus 50ndates inimestel on üldse sobilik tutvuda ja kuidas see käib?

Kuidas alustada tutvumist?

Väljas pidudel käimine ei olnud tema jaoks, seega tuli ka see tegevus nimekirjast maha kriipsutada. Jäigi alles vaid internet. Sõbrannad veensid teda, et tutvumiseks on nii palju eri portaale ja äppe, loo vaid konto ja tutvu uute inimestega. Ta ajas sarvi vastu — kuidas ta paneb endast fotod üles kuskile lihaletti nagu mingi meeleheitel naine, kus see kõlbab? Ta pidi endaga psühholoogiliselt tööd tegema, et internetis tutvumiseks esimesed sammud astuda.