Sotsiaalmeedia ajastul võivad südantsoojendavad hetked sageli üleöö võita laialdast tähelepanu ning vallutada miljonite inimeste imetluse. Viimane sensatsioon, mis on vallutanud Interneti südamed ning tekitanud positiivsete emotsioonide tormi, on pühendunud isa, kes on ära õppinud tütre esinemiskava ning tantsib sellele suurepäraselt kaasa.