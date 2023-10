Tõestisündinud loos puges võõras vaim alaealise lapse kehasse

Ei mingit kahtlust

Kahtluse alla on seatud ka hääled, mis Janetit valdasid, ehk siis kõnelev majavaim Wilkins. Gross aga tõestas, et hääled tulevad ka siis, kui Janetil on suu kinni. Ühel korral teipis ta tunnistajate ees tüdruku suu kinni ning teisel juhul oli Janetil suu vett täis. Mõlemal puhul võis häält endiselt kuulda. Janeti hinnangul oli levitatsioon ehk õhus ringi lendamine kõige hirmsam. «Ma ei teadnud, kuhu ma kukun,» rääkis ta Channel 4 intervjuus. «Ma mäletan, kuidas kardin oli mu kaela ümber keerdunud. Ma karjusin, sest arvasin, et suren ära. Mu ema pidi kasutama kogu oma jõudu, et mind vabastada.»

Käesoleval aastal on Enfield taas tähelepanu all, sest Apple+ on juhtumist teinud neljaosalise dokumentaalsarja ning kummitusmaja lugu mängitakse ka teatrites. Aga mitte selle pärast pole Enfieldi kummitusjuhtum jälle pealkirjades, vaid hoopis hõljuvat Janetit pildistanud Graham Morris on tulnud lagedale skandaalse teatega. Times avaldas oktoobri lõpus intervjuu, milles Morris vastas küsimusele tüdruku lendamise kohta tema kaamera ees, et ta ei uskunud seda. Tema arvates oli tegemist ilmselt oma voodis üles-alla hüppava lapsega.

Tänaseks on intervjuu Timesi veebiväljaandest eemaldatud ning Morris on oma sõnu korrigeerinud. Enda sõnul pole ta hüppamise versioonist rääkinud ning on levitatsiooniküsimuse paranormaalsete nähtuste uurijatele jätnud. Ise ta kummituslugusid ei usu, kuid olles oma silmaga näinud, kuidas asjad lendavad, on tal selle sündmuse kohta oma teooria. Tema arvates on Janetil mingisugune kineetiline energia, sest asjad liikusid ja möllasid just tema juuresolekul.

Morrise sõnul lahendatakse Enfieldi juhtum ehk saja aasta pärast ja siis tuleb välja, et see on midagi väga lihtsalt selgitatavat. Eakas piltnik ütles mõne päeva eest Daily Mailile antud intervjuus, et see töö ja kogemus kindlasti karastasid teda. «Televisioonis näidatakse tihti sarju, kus minnakse kummitusmajja ööund magama. Siis ma mõtlen, et no näidake aga, kindlasti on see nohu võrreldes Enfieldiga.» Morrise sõnul polnud üle neljakümne aasta tagasi juhtunu Hollywoodi film ja Hodgsonite pere ei teeselnud.