Me kõik oleme aeg-ajalt laisad. Ainult mõned meist oskavad ja saavad nautida laisklemist ilma süümepiinadeta. Minu meelest on see oskus, mis on eriti loovatele inimestele tegelikult hädavajalik. Moodne on end sotsiaalmeedias näidata, kui väga tegusat ja tiheda graafikuga inimest ning vähesed meist on julged tunnistama, et vahel on natuke laisklemist täpselt see, mida tegelikult kõige rohkem vajame.