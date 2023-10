Mõned eksperdid on väitnud, et kuningliku pere liige sööb hommikuti vaid kahte köögivilja, kuid tegelikult on naise hommikune toidukord hoopis rikkalikum. Longevita juukseeksperdid teavad rääkida, et Middleton sööb päeva esimese toiduna kaerahelbeid, mis sisaldavad palju valku, süsivesikuid ja kiudaineid.