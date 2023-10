ESIMENE KOHTING ⟩ See küsimus näitab, kas kohtingukaaslane on kontrollifriik või mitte

Nimelt on küsimus selles, kuidas suhtub kaaslane kassidesse. «Mul on teooria, et kui mees reageerib sellele küsimusele väga tugevalt, on see märk sellest, et talle ei meeldi asjad, mida ta ei saa kontrollida. Ta on kontrollifriik, kellele meeldib igat asja kontrollida, ja talle ei meeldi asjad, mis on ettearvamatud. Kui mehel on kasside suhtes väga tugev ja vastik reaktsioon, ütleb see teile tema iseloomu kohta nii mõndagi,» väidab Zamaria.