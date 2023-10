NAISTEJUTUD ⟩ Noortel ei ole enam emotsoone. «Inimesed jäävad tummaks ja nad isegi ei märka seda!»

«Keegi ei julge enam väljendada, mida ta tegelikult tunneb. Kõik on selline keskmine, normaalne, on kah...» Kuidas see juhtus? Võti on selles, et kadumas on oskus rääkida.

Inimesed on kaotamas oksust suhelda nii, et neid oleks võimalik mõista. Ja väga paljudel on kadumas ka kuulamisoksus. Ning vestluse alustamine on paljudele noortele tohutut stressi tekitav, mis käivitab üksindusse tõmbumise ja vastandumiste laine. Ja ega täiskasvanudki sellest murest paraku puutumata ole.

Säde sõnul enamik tema klassikaaslasi ja kunstikoolikaaslasi suhtleb omavahel. Kuid mitte kõik. Miks need mõned on eraldi, on see nende valik või hirm rääkida? «Mõnede kohta ma arvan, et see meelib neile. Aga mõned neist tunduvad hirmul kogu aeg,» mõtiskleb Säde. «Ma arvan, et nad kõige rohkem kardavad seda, et nad lükatakse ära ja et neile ei anta võimalust. Kui ma käisin neljandas klassis, siis mul endal oli ka see, et ma ei julgenud minna uute inimestega rääkima. Mõtlesin, et appi, mida nad ütlevad... Aga sa pead lihtsalt hakkama rääkima! Ja siis sa saad aru, et peaaegu kõik inimesed tegelikult tahavad ise ka rääkida ja uusi suhteid luua.»