Sündmuskohale saabunud päästjad nägid naist vees, tõid ta välja, kuid kahjuks ei õnnestunud tema elu päästa. Naise surnukeha tuvastati, tegu oli 31-aastase Sanford Catorreia Huttonaga. Tema andmeid uurides selgus, et tal on kaks viieaastast erivajadusega last, poeg Ahmad ja tütar Ava Jackson.