STIILSED MEHED ⟩ Peppe Solo: «Minu eesmärk on olla võrdõiguslikkuse saadik, seista naiste võrdse kohtlemise eest!»

Moeekspert Peppe Solo vahendab põnevamaid ja omanäolisemaid moebärnde Skandinaavias ja USAs. «Riietusel on loomulikult sõnum! Alati on, ka neil inimestel, kes seda ei tea. Nende sõnumid on lihtsalt väga segased,» märgib elegantne mees muiates. Ise valis ta roosade lisanditega valge ülikonna konkreetse sihiga: «Minu tänane eesmärk on olla võrdõiguslikkuse saadik, seista naiste võrdse kohtlemise, võrdse palga, võrdsete võimaluste eest. Kui rohkem mehi seda teeks, siis oleks see probleem ammu unustatud!» Moenädala varasematel päevadel kehastas ta näiteks maailma rahu sõnumit. Peppe pakub ka lihtsama spikri - lihtsalt ole enda vastu hooliv ja kanna seda, milles end tõeliselt hästi tunned. Mitte ainult mugavalt, just emotsionaalselt hästi.

Foto: Eero Vabamägi