SÜGISENE FANTAASIAPIDU ⟩ Tallinna moenädal näitas tõeliselt kõrget klassi

Kultuurikatla minimalistlikult mustad ja kõrgete lagedega ruumid loovad moevaatemängude eksponeerimiseks ideaalse fooni. Miski ei konkureeri, looming saab mängida esimest viiulit. Kuid Tallinn Fashion Weeki ajal tekib küll kohati soov, et need seinad võiksid kummist olla, mahutamaks veelgi enam moepublikut. Kuldnõela ja Hõbenõela galal oli tunne, et tõepoolest kõik on kohal!