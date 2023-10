500 PILDINE MEGAGALERII ⟩ Vaata, kes kogunesid täies hiilguses moenädalast viimast võtma

Viimase päeva parimad riietujad tulevad tõesõna moekosmosest. Nii head on nende ideed, valikud ja sõnumid! Kas suurepärane stilistika on niisama lahe või jutustab ka mingit lugu? Mood on märgisüsteem, mis räägib alati. Pole mingit vahet kas me mõtleme sellele või ei. Parimate riietujate meistrite liigas on õige palju neid, kes saavad aru asja tuumast - veenev välimus väljendab alati sisu.