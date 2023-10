Vannituba on naiste väike ilutempel. Siin teeme kehaprotseduure, lõõgastume soojas vahuga vannis, valmistume hommikul tööle minekuks... Ja tundub loogiline, et ka parfüümipudelid on vannitoas käeulatuses. Nüüd aga selgub, et tegelikult ei tohiks neid seal hoidagi. Loe miks.