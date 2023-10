Isegi kui me armastame oma tööd, väsime me mõnikord sellest. Vahel on väsimus aga nii tugev, et nädalavahetusega pole kuidagi võimalik oma energiat taastada – töötegemise isu lihtsalt pole! See võib olla emotsionaalne läbipõlemine. Kuid mida siis teha?