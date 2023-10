Keskmise suurusega kartulis on ainult 110 kalorit, see ei sisalda rasva ning täidab veesisalduse ja kiudainete tõttu väga hästi kõhtu. Kartulil on halb reputatsioon, sest seda süüakse sageli fritüürituna või täispiima ja rohke võiga püreestatuna. Oma loomulikul kujul on see aga igati tervislik. Fantastiline viis kartulite kaalulangetusrežiimi lisamiseks on neid süüa koos ubade ja Kreeka jogurtiga, kuhu on pandud veidi sidrunimahla ning soola ja pipart.