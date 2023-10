Elu täispuhutava peenisega: naised ehmuvad, kui nad seda näevad

Mees, kes varem kannatas erektsioonihäirete all, ütles, et otsustas läbida peenise proteesioperatsiooni. Tema peenisesse implanteeriti polümeermaterjalidest torud ja munandikotti spetsiaalne pump. Mehe sõnul tuleb erektsiooni saavutamiseks pumpa mitu korda vajutada: torud täituvad vedelikuga ja peenis jäigastub. Mehe sõnul näeb kõik väga loomulik välja ning hea asi, mis proteesiga kaasneb, on stabiilne erektsioon ka pärast ejakulatsiooni.

Ameeriklane on üldiselt tulemusega rahul, kuid pärast operatsiooni on tal olnud keeruline naistele oma eripärast rääkida. Ta selgitas, et osadel naistel kaob erutus, kui nad saavad teada, et mees ei saa tõelist erektsiooni. Samuti võib proteesi olemasolu neid ehmatada, eriti kui nad saavad sellest teada juba voodis olles.