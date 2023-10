Hiigelkogustes MMS-i müünud perekond pisteti pikaks ajaks pokri

Mehed asutasid fiktiivse kiriku, et püüda mööda minna mineraallahuse müügireeglitest, mis võib tarbimisel põhjustada raskeid haigusi ja isegi surma. New York Timesi teatel tegeles tealne toidu- ja ravimiamet tegeles mitme juhtumiga, kus inimestel tekkisid kloordioksiidi tõttu eluohtlikud seisundid. On teada ka surmaga lõppenud juhtumeid.