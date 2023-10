Lahkunud kuninganna tegi Meghan Markle'ile enneolematu pakkumise, et teha teda õnnelikuks kuninglikus perekonnas

Kui lahkunud kuninganna Elizabeth II esimest korda oma pojapoja uue tüdruksõbraga kohtus, teadis ta, et Meghan Markle on väga eriline inimene — edukas näitlejanna ja heategevusega tegelev naine. Räägitakse, et kuninganna teadis väga hästi, et Meghani kohalolek võib kuninglikule perekonnale kasu tuua.