28-aastane naine küsis sotsiaalmeedias, mida teised tema olukorrast arvavad. «Mul on alati olnud probleeme kehapildiga – suur osa minu enesehinnangust on seotud sellega, kuidas ma paistan iseendale ja teistele. Ma üritan sellega tööd teha, kuid see on pikk-pikk teekond.»

Naine võttis koroonapandeemia ja sellega kaasnenud piirangute ajal oluliselt kaalus juurde. «Näen kõvasti vaeva, et oma Covidi-eelset keha tagasi saada, kuid see on raske ja pikk võitlus näiliselt vähese eduga, mistõttu olen tohutult frustreeritud. Olen rääkinud kihlatuga oma kehapildist ja võitlusest kaaluga. Ühel korral, kui me sellest rääkisime, ütles ta kogemata mu Covidi-eelse keha kohta «kui sa olid ilus». See tegi mulle nii haiget. Juhtisin ta tähelepanu sellele mõni hetk hiljem. Ta vabandas ja ütles, et ei mõelnud oma sõnakasutust läbi. Kuid oma südames teadsin, et ta mõtles seda tõsiselt. Et ta pidas mind varem ilusaks, aga enam mitte.»