Enamasti võõrustasid need lavad Peterburi ja Moskva teatrite artiste, kuid oli ka kohalikke, kes õiget õpetust saamata või peaaegu omal käel midagi selgeks õppisid ning siis esinema hakkasid. Nende hulgas oli palju noori neiuhakatisi ning isegi lapsi. Just vabariigi algusaastail võitsid vaatajate südameid lapstähed Aga ja Mira. Kõikjal, nii kinoteatrite kui kabareelavadel said andekad lapsed suure menu osaliseks.