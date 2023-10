Pole just kuigi meeldiv tunne, kui su sees on ohtlikud vingerdavad soole parasiitussid. Kuid isegi ussidel on fännid! Need inimesed on kindlad, et parasiidid aitavad neil vabaneda allergiatest ja muudest haigustest, kaotada kaalu ja isegi peatada vananemise. Kuid mida arstid sellest arvavad?