Moelooja Oksana Tandit on kuulus nii konkreetse silueti kui selge sõna poolest. «Kui sa ei ole enam kakskümmend siis kata kinni oma põlved,» soovitab Oksana. «Ja võibolla käed ka! Ei ole vaja liiga palju näidata, see teeb naise odavamaks. Meestel on ka fantaasia olemas...