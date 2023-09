Nagu kõik vanemad teavad, kaasneb laste kasvatamisega ületamatu surve ja teekonnal tehtud vead. Kuulsaid emasid-isasid on sageli naeruvääristatud ja mõnitatud ning praktiliselt iga nende või nende laste liigutus jäädvustatakse ja jagatakse maailmaga. Teisest küljest on see andnud inimestele aimu kuulsuste kasvatusstiilidest.