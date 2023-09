MÄLETAD SEDA LÕHNA? ⟩ Põhjus, miks nõukaaja puudril nii tugev aroom oli

Kui pakud täna koolitüdrukule või mõnele naisele end puuderdada mõne nõukogudeaegse tootega, siis tõenäoliselt ei raba teda mitte ainult katvus, vaid ka puudri intensiivne lõhn. Seda seetõttu, et kaasaegsetel puudritel on kaalutu tekstuur, millel on peaaegu nähtamatu mõju. Tänapäeva toodetel võib olla küll õrn lõhn, kuid enamasti puudub see täielikult.