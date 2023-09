Põhja-Carolinast Durhamist pärit James armastab «tüdrukulikke» asju, sealhulgas ripsmepikendusi, geelküüsi ja kontsakingi — seda kõike saadab tema enda poolt öeldud «naiselik käitumine». Californiast Central Valleyst pärit Maren on musklis kehaehitusega naine, kes ostab endale riideid meesteosakonnast ja ei kanna meiki. Kõik need stereotüüpsed asjad, mille eiramine võib inimestele tunduda kui ebatavalisena ühe mehe ja naise puhul. Aga see ei olegi lugu ühest tavapärasest paarist, see on lugu vahvast paarist, kes trotsib ühiskondlikku «normaalsust» ning julgevad olla täpselt need, kes nad on!