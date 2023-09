NAISTEJUTUD ⟩ Ennast täis inimeste moodne õigustus: «Aga ma ju armastan ennast!»

«Enesehaletsus on see seisund, kus inimene tunneb, et ta on ebapiisav,» täiendab Maria. «Ta on kannatuses, ta kannatab iseenda pärast ja võib-olla isegi võimendab seda kannatust enda sees, et midagi saada. Siin on valu ja nauding inimese sees sassi läinud! Ta tunneb valu selleks, et saada naudingut.»

Raido Rõivas ja Maria Baydar – armastajad, koolitajad ja elukutselised inspireerijad Foto: Mirjam Veisner

Üleväärsus ja alaväärsus on vennad

«Iga kord ma küsin endalt: kas minul ka on see? Kuidas see minus avaldub? Enesetähtsus on selline mitmekihiline lugu,» annab Raido nõu, kuidas endasse süveneda. «Enesetähtsus saab eksisteerida ainult siis, kui seal taustal on kusagil ära peidetud kujul enesehaletsus, ebapiisavuse tunne ja ebakindlus. Ja meil kõigil on olukordi, kus need aktiveeruvad.»