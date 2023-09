KAOB KEEL, KAOB RAHVAS ⟩ «Ma kolisin Eestisse, sest mu vanavanemad ei saanud» Kahe Kanada väliseestlanna südamlik lugu

«Seal linnatuled säravad ja pikad tornid paistavad, kodumaa meelitab mind, mul südames on tunda veel, ja rõõmust laulab minu keel, et olen jälle Tallinna teel…» laulab lõbusalt Keili üht oma lemmikut viisijuppi laulust «Tallinna teel», kui istume maha pealinna südames asuvas Olde Hansa restoranis. «Tallinna teel jah, kus tänavad on igal pool ehitustööde all ja linnalogoks on saanud kollane tagasipöörde märk. Kas sellisena sa kujutasidki Tallinna ette?» küsin naljatledes ta käest.

Kanada väliseestlaste kogukond on nii Kanadas kui Eestis märkimisväärselt suur. Tegelikult saaks põneva loo teha igaühega neist, kuid sel korral on lahkesti nõus oma lugu jagama naerusuised Keili Aino Moore ja Anneli Tamm, kes on mõlemad Kanadas sündinud, kuid suuresti sarnasel põhjusel leidnud oma tee Eesti juurte juurde tagasi. Kui ilus on eesti keel — juurte juurde...

Kanada-eestlanna Keili Moore, kes otsustas paar aastat tagasi Eestisse oma juurte juurde tulla. Foto: Teele Toova/Postimees

24-aastane Keili, kes töötab Eesti tehnoloogiafirmas Wise, tundis mõned aastad tagasi, et nüüd on aeg kotid pakkida, jätta oma Kanada tegemised, pere ja sõbrad sinnapaika ning põrutada tagasi mesipuu poole — sinna kaugele väikesele maale üle suure lombi, kus tema vanavanemad teise maailmasõja ajal kodu jätsid ning seejärel teadmatusse suundusid.

2021. aastal sai see tal teoks. Tasub mõelda, et tegu oli ajaga, mil koroonakriis oli haripunktis ning sotsiaalsed piirangud täies mahus jõus. Et jätta oma senine elu ning suunduda (ekslik oleks öelda, et täiesti teadmatusse, sest Keili oli enne kolimist mõned korrad Eestis käinud) pea ees vette uude kohta. Julge samm. Aga julgust juba Keilil jagub.

«Kanadas ma ei tunne, et ma oleksin täiesti kanadalane. Eestis ma ei tunne, et ma oleksin täiesti eestlane.»