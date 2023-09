16-aastane Melissa McCabe, kelle poeg Arthur sündis 2020. aasta novembris, sooritas augustis edukalt Ühendkuningriigis vajalikud koolieksamid, et jätkata kolledžis. Ta seljatas halvustavad eelarvamused, kasvatades pisilpoega ning käies täiskohaga koolis.

Nüüd on tal kvalifikatsioon loomahoolduse, äritegevuse ning reisimise ja turismi alal. Melissa rääkis Mail Online'ile: «Kui ma oma rasedusest teada sain, tundus, et ainus viis oma lapse eest hoolitsema hakata on kool pooleli jätta. Kuid järele mõeldes otsustasin oma haridusteed jätkata ja olen selle üle väga õnnelik.»