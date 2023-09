Vahel tundub meile väikesest Eestist vaadates, et moeilma tippmeistrid asuvad kusagil kosmoses, meie disaineritele täiesti kättesaamatus kõrguses. See pole nii!

Marit Ilison on esimene Eesti moegeenius, kes suutis selle lõhe ületada. Tema teos seisab Marseille’ moemuuseumis kõrvuti Chaneli, Diori, Hermèsi ja Balenciagaga. Kuidas see võimalik saab olla? Ei, siin pole osavaid PR-strateegiaid, suuri summasid ega muid trikke. On vaid üks võtmetegur – südame hääl ja oskus seda kuulata.