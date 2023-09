5 nippi, kuidas oma elus saada kõik, mida tahad

Kui sa pole veel manifesteerimise tehnikatega tuttav, siis siin on mõned olulised märksõnad, millest Dalí Karat soovitab manifesteerima õppides alustada.

Visualiseeri!

Visualiseerimine tähendab soovitud tulemusest võimalikult elava ja üksikasjaliku vaimse pildi loomist. «Leia vaikne ja mugav koht istumiseks või lamamiseks. Sule silmad ja hinga paar korda sügavalt sisse, et lõõgastuda. Kujuta ette stsenaariumi, kus su soov on juba täitunud. Kasuta kõiki oma meeli - nuusuta, puuduta, kuula, vaata, taju, et muuta see kogemus nii tõeliseks kui võimalik!» õpetab Dalí õigesti visualiseerima.

Püsi selles visuaalis mõni minut, lubades endal tunda emotsioone, mis on seotud sinu soovi saavutamisega. Sest pildi ette kujutamisest veelgi olulisem on tunne, mis sellega kaasneb. «Visualiseerimise ajal kehasse tekkiv heaolutunne on see, mis päriselt loob!»

Seejärel võta appi afirmatsioonid ehk laused, et tugevdada oma usku või soovi. Vali laused, mis on positiivsed, konkreetsed ja olevikuvormis. Näiteks: «Olen enesekindel ja võimeline oma eesmärke saavutama!» Korda oma kinnitusi iga päev, kas suuliselt või kirjalikult. Ja mis kõige tähtsam: usu ja tunneta sõnade taga olevat tõde, kui neid kordad!

Kirjuta!

Kirjutamine hõlmab oma soovide üleskirjutamist nii, nagu oleksid need juba täitunud. See tehnika aitab selgitada sinu eesmärke ja tõsta vibratsiooni, tõmbamaks ligi erinevaid võimalusi soovide täitumiseks.