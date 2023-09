Raplamaal Pajaka külas elab ja tegutseb Elfenbeinide perekond – abikaasad Kertu ja Rain, kellel on viis last ja kolm lapselast. Mets mängib pere elus olulist rolli. Nad elavad kaunis metsatukas, pereäri on seotud metsandusega, pereliikmed on üles kasvanud metsa rüpes. Nad on suured raievõistluste fännid ja korraldavad metsateemalisi üritusi ning isegi kaks vanemat perepoega õppisid metsandusega seotud erialasid. «Mets on kogu meie pere alustala,» tõdeb pereema.