KAS LUBAKSID? ⟩ Ema lasi oma 10-aastasele tütrele teha ebatavalise augustuse

Iseennast humoorikalt «halvaks emaks» nimetav Whitney Ainscough sai hiljuti tuntuks, sest ta lubas oma noorele tütrele paigaldada akrüülküüned. Lapse soovil tehtud iluprotsetuur osutus tüdrukule aga kurvaks kogemuseks, kui liiga pikad küüned murduma hakkasid ja lapsele suurt valu tekitasid, kirjutab Mirror.

Nüüd on julge ema saanud taas palju kriitikat, sest ta lubas tütrel oma keha kaunistada nabarõngaga. Naine jagas sotsiaalmeedias, et ta viis ise lapse ilusalongi augustust tegema ja kuigi ta tunnistab, et see on väga vastuoluline otsus, teeb ta kõik selleks, et tütre tervis ei oleks ohus.

Ainscough sai TikTokis olukorrast rääkides palju negatiivseid kommentaare ja paljud tundsid huvi, miks naine oma 10-aastasel lapsel midagi niivõrd ekstreemset teha lubas. 30-aastane naine vastas küsimustele aga lihtsa vastusega, öeldes, et tüdruku emana võib ta oma lapsele lubada kõike, mida ta soovib. Ta lisas, et tema arvates pole noorele tüdrukule nabaehte paigaldamises midagi halba ning ta aitab tütrel uut auku ka puhastada.

Video pälvis palju tähelepanu ja sajad kommenteerijad olid lapsevanema käitumise osas väga kriitilised. Üks kommenteerija arvas, et seda võiks lugeda lausa lapse väärkohtlemiseks. Teine inimene aga sõnas, et niivõrd noorelt keha augustades võetakse tüdrukult ära tema lapsepõlv. Kolmas murelik inimene aga hoiatas, et nabarõnga tegemine võib põhjustada lapsele suuri terviseprobleeme.