GALERII ⟩ Pöörased Brasiilia sambarütmid ja imehead Itaalia pitsad ühes imelises Eestimaa koduaias

Külaliste muljed

«Kui kuulsin, et Tallinna ühes imelises salaaias mürtsuvad trummid, kõlavad sambarütmid ja ehtne pitsaahi aetakse kuumaks, mõistsin, et see on minu võimalus kogu perega juba täna «Itaaliasse» põrutada,» jagab oma muljeid Marju. «See oli elu kõige vingem hoovikohvik, kus ma käinud olen! Luigi pitsad on kindlalt mu favoriitide topis! Ning kas ma juba mainisin, kui armas ja külalislahke Armilda kohviku pererahvas on? See kõik mõjus mulle kui tõeline puhkus ja lõõgastus!»