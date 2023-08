Robin Jõemetsa uusim laul kerib skandaali: «Miks on väike laps selliste sõnadega videos?»

Iga loo puhul on võimalik tõlgendada sõnade tähendust ja nende edasi andmist erinevalt ning antud juhul tundub, et nii on juhtunud ka minu looga. Antud loo mõte on kutsuda kõiki koos tantsima ja elust rõõmu tundma. Loo sõnum ei ole minu ja ülejäänud tiimi jaoks kuidagi seksuaalse alatooniga ning meil on siiralt kahju, kui leidub inimesi, kes toredast mõttest suudavad midagi seesugust välja mõelda.

Ehtne näide on siit tuua hiljuti probleeme tekitanud Karl Madise looga «Stop». Antud artiklist nopiksin kaks head vastust ning tsiteeriks Karl Madise ja Artjom Savitski kommentaare:

«Ma ei usu, et normaalse mõistusega inimene pahandaks selle peale,» vastab Madis kriitikutele. «See on absurd! Aga nagu vanad artistid alati ütlesid, siis las aga räägivad, peaasi et räägivad!»

«Ma ei saa tänapäeva maailmast aru. Kas jõuluvana põlve peal ei tohi ka enam lapsed istuda, sest see on pedofiilia? Minu jaoks on see täpselt selline paralleel.»

Laulu teksti ja video autoriteks ning lauljaks on professionaalsed isikud, kellel ei tuleks mõttessegi midagi sellist, millest me hetkel räägime. Taoline suhtumine näitab kahjuks vaid anonüümseid kommentaare andvate inimeste haritust (sõna õigesti kirjutatud), kes on vihjanud millelegi seesugusele. Ise muusikuna videoid vaadates ei tuleks iialgi millegi sellise peale, vaid hindan vaeva, mis on pandud nii laulu, kui ka videosse.

Kurbust tekitab siinkohal nii Eesti inimese kui ka ajakirjanduse suhtumine. Lugu on kogunud palju populaarsust ja seda eeskätt positiivsel toonil. Samuti sai «Tantsi kaasa» lugu muusikaplaneet.ee TOP10 arvestuses käimasoleval nädalal esimese koha!

Palun kallid inimesed - nautige head muusikat! Hea ajakirjandus - palun tehke artikleid ka siis, kui tegu ei ole vihjetega, millest loodud artiklid on negatiivse alatooniga - näiteks, kui noor muusik annab välja uue laulu.